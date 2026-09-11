Wizz Air відновлює рейси на Близький Схід, зокрема з країн-сусідок України

Угорський лоукостер Wizz Air почав поступово відновлювати рейси на Близький Схід, які були вимушено призупинені через війну в Ірані та її наслідки.
Як зазначено на сайті авіакомпанії, цього тижня вона відновила польоти до Джидди (Саудівська Аравія) та Аммана (Йорданія), а з 25 жовтня 2026 року планується відновлення рейсів до Абу-Дабі та Дубая (ОАЕ – Об'єднані Арабські Емірати).
Таким чином Wizz Air поступово відновить 12 маршрутів і 49 щотижневих рейсів до Йорданії, ОАЕ та Саудівської Аравії протягом зимового сезону, повернувши мандрівникам доступ до Аравійського півострова.
"Зворотні рейси забезпечать 470 тисяч місць протягом зимового сезону, надаючи клієнтам із 9 європейських міст прямий і недорогий доступ до сонячного світла цілий рік, чудових пляжів та деяких із найзахопливіших культурних і розважальних центрів Близького Сходу", – йдеться в заяві авіакомпанії.
На початку продажів вартість квитків за цими напрямками стартує від 24,99 євро на сайті wizzair.com та в мобільному додатку WIZZ.
Відновлені рейси Wizz Air на Близький Схід
- Мілан (Італія) – Джидда (Саудівська Аравія), з 6 вересня;
- Рим (Італія) – Джидда (Саудівська Аравія), з 7 вересня;
- Будапешт (Угорщина) – Амман (Йорданія), з 22 вересня;
- Будапешт (Угорщина) – Абу-Дабі (ОАЕ), з 25 жовтня;
- Будапешт (Угорщина) – Дубай (ОАЕ), з 25 жовтня;
- Катовіце (Польща) – Абу-Дабі (ОАЕ), з 25 жовтня;
- Бухарест (Румунія) – Дубай (ОАЕ), з 25 жовтня;
- Будапешт (Угорщина) – Джидда (Саудівська Аравія), з 27 жовтня;
- Клуж (Румунія) – Абу-Дабі (ОАЕ), з 27 жовтня;
- Краків (Польща) – Абу-Дабі (ОАЕ), з 27 жовтня;
- Ларнака (Кіпр) – Абу-Дабі (ОАЕ), з 27 жовтня;
- Софія (Болгарія) – Абу-Дабі (ОАЕ), з 27 жовтня.
В авіакомпанії наголошують, що поетапне відновлення авіасполучення з цими країнами відповідає рекомендаціям Європейського агентства з авіаційної безпеки для регіону, а також власним комплексним оцінкам експлуатації та безпеки Wizz Air. Авіакомпанія продовжуватиме уважно стежити за розвитком подій та координувати свої дії з відповідними органами влади, а всі послуги підлягатимуть постійній оцінці експлуатації та безпеки.
Інші новини Wizz Air
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше Wizz Air запустила нові регулярні рейси з Польщі до курортів Єгипту.
Також лоукостер збільшив кількість рейсів із Кишинева (Молдова), звідки українцям дуже зручно подорожувати за кордон.
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