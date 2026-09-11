Wizz Air відновлює рейси на Близький Схід, зокрема з країн-сусідок України

З кінця вересня лоукостер знову почне виконувати рейси до Йорданії, ОАЕ та Саудівської Аравії.

Угорський лоукостер Wizz Air почав поступово відновлювати рейси на Близький Схід, які були вимушено призупинені через війну в Ірані та її наслідки.

Як зазначено на сайті авіакомпанії, цього тижня вона відновила польоти до Джидди (Саудівська Аравія) та Аммана (Йорданія), а з 25 жовтня 2026 року планується відновлення рейсів до Абу-Дабі та Дубая (ОАЕ – Об'єднані Арабські Емірати).

Таким чином Wizz Air поступово відновить 12 маршрутів і 49 щотижневих рейсів до Йорданії, ОАЕ та Саудівської Аравії протягом зимового сезону, повернувши мандрівникам доступ до Аравійського півострова.

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"Зворотні рейси забезпечать 470 тисяч місць протягом зимового сезону, надаючи клієнтам із 9 європейських міст прямий і недорогий доступ до сонячного світла цілий рік, чудових пляжів та деяких із найзахопливіших культурних і розважальних центрів Близького Сходу", – йдеться в заяві авіакомпанії.

На початку продажів вартість квитків за цими напрямками стартує від 24,99 євро на сайті wizzair.com та в мобільному додатку WIZZ.

Відновлені рейси Wizz Air на Близький Схід

Мілан (Італія) – Джидда (Саудівська Аравія), з 6 вересня;

Рим (Італія) – Джидда (Саудівська Аравія), з 7 вересня;

Будапешт (Угорщина) – Амман (Йорданія), з 22 вересня;

Будапешт (Угорщина) – Абу-Дабі (ОАЕ), з 25 жовтня;

Будапешт (Угорщина) – Дубай (ОАЕ), з 25 жовтня;

Катовіце (Польща) – Абу-Дабі (ОАЕ), з 25 жовтня;

Бухарест (Румунія) – Дубай (ОАЕ), з 25 жовтня;

Будапешт (Угорщина) – Джидда (Саудівська Аравія), з 27 жовтня;

Клуж (Румунія) – Абу-Дабі (ОАЕ), з 27 жовтня;

Краків (Польща) – Абу-Дабі (ОАЕ), з 27 жовтня;

Ларнака (Кіпр) – Абу-Дабі (ОАЕ), з 27 жовтня;

Софія (Болгарія) – Абу-Дабі (ОАЕ), з 27 жовтня.

В авіакомпанії наголошують, що поетапне відновлення авіасполучення з цими країнами відповідає рекомендаціям Європейського агентства з авіаційної безпеки для регіону, а також власним комплексним оцінкам експлуатації та безпеки Wizz Air. Авіакомпанія продовжуватиме уважно стежити за розвитком подій та координувати свої дії з відповідними органами влади, а всі послуги підлягатимуть постійній оцінці експлуатації та безпеки.

Інші новини Wizz Air

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше Wizz Air запустила нові регулярні рейси з Польщі до курортів Єгипту.

Також лоукостер збільшив кількість рейсів із Кишинева (Молдова), звідки українцям дуже зручно подорожувати за кордон.

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