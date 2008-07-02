Вартість землі на Харківщині за півроку виросла на 38%

Харків. 2 липня. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво за січень-липень ц.р. виросла на 38,23% (на 634 дол.) - до 2 тис. 293 дол. за сотку.

Про це УНИАН повідомили в консалтинговій компанії ”SV Development”.

За даними компанії, за цей період зростання вартості земельних ділянок спостерігався в Харківському районі - на 38,76% (на 657 дол.) - до 2 352 дол./сотка, у Дергачівському районі - на 36,37% (на 623 дол.) - до 2 336 дол./сотка, Чугуївському районі - на 42,98% (на 392 дол.) - до 1 304 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням, у районах обласних центрів з максимальною кількістю проведених угод.