Кернес звинувачуєЛуценка у неспроможності навести лад в країні

Харьков. 2 июля. УНИАН. Втягивая представителей разных органов власти в досудебные и следственные действия, правоохранительные органы в лице руководства МВД и лично Юрий ЛУЦЕНКО используют свое служебное положение для сведения личных счетов с гражданами Украины, народными депутатами, депутатами местных советов, представителями политических партий.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА, текст которого размещен на официальном сайте Харьковского горсовета.

«Сообщение МВД, распространенное сегодня в украинских СМИ о том, что якобы мне 1 июля 2008 года в присутствии свидетелей и представителей правоохранительных органов была вручена повестка с приглашением на допрос, - заявляет Г. КЕРНЕС, - является откровенной ложью. Этот факт в который раз подтверждает то, что сегодня МВД не работает в интересах общества и государства, не стоит на страже безопасности граждан».

По его словам, «в конце 2007 г. правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело №18070219 в отношении Медведева О.А. по признакам преступления, предусмотренного ст.ст.27 ч.3. 15, 115 ч.2 п.п.1, 5, 11, 12 УК Украины. Проведенным досудебным следствием установлено, что гражданин Медведев О.А. в период с июля по октябрь 2006 года, действуя из мести, организовал совершение на заказ группой лиц покушение на убийство способом, опасным для жизни многих лиц, в том числе и меня, Кернеса Г.А».

Г.КЕРНЕС утверждает, что «для реализации преступного умысла Медведев О.А. выбрал исполнителя указанного преступления – Зайцева Б.И., которому поручил разработку способа покушения и приобретение необходимого оружия. Наряду с этим, Медведев О.А. передал Зайцеву Б.И. деньги в сумме 4 000 долларов США в качестве частичной оплаты за совершение указанного преступления».

«Вместо того, чтобы довести данное уголовное дело до логического завершения и наказать преступников, а меня признать потерпевшим, само уголовное дело №18070219 и вся нездоровая шумиха вокруг него используются руководством МВД как средство давления на меня», - заявляет Г.КЕРНЕС.

Он утверждает, что «МВД направляет все свои усилия на то, чтобы стать рупором лжи, механизмом для сведения личных счетов. А его руководитель – Ю.В. Луценко – старается избавиться от того, кто критикует его за неспособность навести порядок не только в стране, но и в самой системе МВД».