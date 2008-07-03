ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію щодо Голодомору в Україні

Київ. 3 липня. УНІАН. Парламентська Асамблея Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) прийняла резолюцію щодо Голодомору в Україні, повідомляє агентство ”Казахстан Сьогодні”.

Резолюція ”рішуче пропонує всім парламентаріям вжити заходів для визнання факту Голодомору в Україні”, - йдеться в тексті документа.

”ПА ОБСЄ віддає данину пам`яті безневинним життям мільйонів українців, загиблих під час Голодомору 1932-1933 років внаслідок масового голоду, викликаного жорсткими навмисними діями й політикою тоталітарного сталінського режиму”, - йдеться в документі.

ПА ОБСЄ також підтримує ініціативу України щодо ”розкриття всієї правди цієї трагедії українського народу, зокрема, шляхом проведення просвітницької роботи про Голодомор на міжнародному й національних рівнях”.

Резолюція була прийнята, незважаючи на заперечення представників Росії та Казахстану.

”Ми повинні визнати, що Голодомор був не тільки в Україні, у цій трагедії постраждали росіяни, поляки, казахи, інші народи”, - сказала в своєму виступі на пленарному засіданні ПА ОБСЄ в Астані у четвер представник російської делегації Наталія КАРПОВИЧ.

Голова сенату Казахстану Касим-Жомарт ТОКАЄВ зі свого боку також вважає, що ПА ОБСЄ повинна визнати, що ”голод був не тільки в Україні, але й у багатьох інших районах СРСР”. ”Із моєї точки зору, нам слід керуватися точними юридичними й політичними документами, які б підтвердили тоталітарний характер режиму Сталіна”, - зазначив К.-Ж.ТОКАЄВ.