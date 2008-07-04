Добкін візьме позику в 500 млн. грн.

Харків. 3 липня. УНІАН. Харків планує взяти муніципальну позику в 500 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськвиконкому з посиланням на мера Михайла ДОБКІНА.

Міський голова розповів про те, що муніципальну позику буде проведено на тендерній основі. В умовах на розміщення даної позики прописано граничну межу процентної ставки, вище за яку не можна одержати позику, й вона становить 13%. «Сьогодні не самий сприятливий час для проведення таких операцій, з одного боку, але, з другого боку, територіальна громада повинна будуватися, ремонтуватися, реконструюватися, розвиватися, тому ми не маємо можливості переносити отримання позики на більш сприятливий з фінансової точки зору час. Ми це робитимемо зараз, щоб у серпні вже завершити всі процеси», - сказав М.ДОБКІН.

Він також повідомив, що позику буде розділено на 2 транші: на 200 і 300 млн. грн.

«Меншу частину ми намагаємося одержати зараз, а більшу ми одержуватимемо тоді, коли будуть уже сприятливіші умови для подібних фінансових відносин», - зазначив М.ДОБКІН.