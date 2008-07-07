Частина Харкова залишиться без води

Харків. 7 липня. УНІАН. Частина Харкова тимчасово залишиться без води.

Як повідомляє сайт міськради, за інформацією КП «Вода», це станеться у зв`язку з проведенням планово-попереджувального ремонту.

Подачу води буде тимчасово з 8.00 до 24.00 09.07.2008 р. припинено до нагірної частини Дзержинського та Київського районів, обмежених Саржиним яром, пр. Леніна, вул. Космічною, вул. Клочківською, майданом Рози Люксембург, пров. Вірменським, пр. Московським, Харківською наб., вул. Шевченка, пров. Вел. Данилівським, вул. Челюскінців, вул. Сумською, вул. Пушкінською, іподромом, вул. Сумською до Саржиного яру.