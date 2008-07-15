19 липня - сесія облради

Харків. 15 липня. УНІАН. 19 липня відбудеться позачергова ХXХ сесія обласної ради V скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, до порядку денного сесії внесено одне питання - про внесення змін до рішення обласної ради від 15 січня 2008 року № 582-V «Про обласний бюджет на 2008 рік» (зі змінами).

Крім цього, сесія заслухає традиційні депутатські запити.