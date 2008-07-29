Прокурор бачить судову перспективу «справи Кернеса»
Харків. 29 липня. УНІАН. Прокурор Харківської області Василь СИНЧУК важає, що справа, яка порушена щодо секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА за фактом хуліганства, має судову перспективу.
Про це сказав на прес-конференції В.СИНЧУК, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, скільки разів прокуратура допитувала Г.КЕРНЕСА у цій справі, і які можуть бути дії прокуратури у тому разі, якщо Г.КЕРНЕС не з’являтиметься на допит.
За словами В.СИНЧУКА, під час його розмови з Г.КЕРНЕСОМ, останній запитав прокурора: «Ви що, бачите судову перспективу справи?», на що В.СИНЧУК відповів: «Бачу».
Прокурор пояснив, що судова перспектива відкивається «в разі відповідних свідчень потерпілих, у разі відповідних результатів експертиз і в разі незакриття справи судом».
Як повідомляв УНІАН, справа щодо Г.КЕРНЕСА була порушена прокуратурою за ч. I статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) у зв’язку зі скаргою депутата Харківської міськради Андрія РУДЕНКА, який заявив, що Г.КЕРНЕС у приміщенні міськради вдарив його ногою.
З 23 липня рокуратурою було застосоване запобіжне обмеження стосовно Г.КЕРНЕСА про невиїзд його з України до закінчення досудового розслідуваня справи. Прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ повідомив УНІАН, що він тимчасово призупинив свою постанову про заборону виїзду у зв’язку з клопотанням самого Г.КЕРНЕСА, який 25 числа звернувся з пророханням дозволити йому до 31 липня з’їздити до Москви на лікування.