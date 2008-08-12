Харківщина на 11 місці за обсягами введеного житла

В цьому році побудовано 587 будинків

Харків. 12 серпня. УНІАН. Харківська область займає одинадцяте місце серед регіонів України за обсягами введеного житла.

Про це повідомляє офіційний сайт Головного управління статистики у Харківській області.

За інформацією органу статистики, за січень–червень 2008 р. забудовники ввели в експлуатацію 587 житлових будівель загальною площею 112,7 тис.м2, що на 4,3% менше, ніж за відповідний період минулого року. У зданих в експлуатацію житлових будинках 1019 квартир.

Індивідуальні забудовники ввели в експлуатацію 78,7% загального обсягу житла по області (за I півріччя 2007р. – 67,4%).

У сільській місцевості введено 33,4 тис.м2 загальної площі житла, що на 7,4% більше, ніж за січень–червень 2007р. На сільську місцевість припадає 29,7 % усього введеного по області житла.

За рахунок коштів держбюджету в області введено в експлуатацію 0,7 тис.м2 загальної площї житла.