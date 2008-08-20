На Харківщині субсидії отримали більше 60 тис. сімей

У Харківській області впродовж січня-липня 2008 р. 60,4 тисячам сімей призначано субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

Про це інформує офіційний сайт Головного управління статистики у Харківській області.

Як зазначається у повідомленні, за 7 місяців поточного року до відповідних служб звернулися за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 67,3 тис. сімей, з яких 82,6% проживають у містах. Повторно просили державну підтримку 92,8% із числа тих, які звернулись до служб з надання населенню субсидій.

Призначено субсидії на суму 4,5 млн.грн.

Із загальної кількості сімей, яким призначено субсидії, 93,4% складають сім’ї, що вже отримували допомогу такого виду.

Довідка УНІАН. Загальна чисельність населення у Харківській області на 1 червня 2008 р. становила 2785,9 тис. осіб.