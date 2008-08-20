Делегація Харківської області відвідає провінцію Ізмір

21 - 23 серпня відбудеться візит офіційної делегації Харківської області на чолі з першим заступником голови облдержадміністрації Володимиром БАБАЄВИМ до провінції Ізмір Турецької Республіки.

Про це повідомив начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції ОДА Віктор КОВАЛЕНКО, інформують в облдержадміністрації.

Мета візиту - підписання Угоди між Харківською ОДА і губернаторством провінції Ізмір про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво, презентація Харківщини в рамках 77-го Міжнародного Ізмірського Ярмарку, а також зустрічі з діловими колами регіону.

Програма перебування офіційної делегації Харківщини в провінції Ізмір передбачає зустріч з Губернатором провінції Ізмір, відвідання Ізмірського Економічного Університету Докуз Ейлюль, Промислової зони ім. Кемаля Ататюрка, підприємства "ВМС" (збирання вантажних автомобілів) та участь в урочистій церемонії відкриття 77-го Міжнародного Ізмірського Ярмарку.

Крім того, відбудеться підписання Угоди про наукове-технічне співробітництво між Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" і Ізмірським Економічним Університетом Докуз Ейлюль.