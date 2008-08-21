Школярі Харкова отримали пільги у «наземці»

Учні загальноосвітніх навчальних закладів Харкова будуть користуватися трамваями та тролейбусами за пільгових умов.

Про це повідомив УНІАН директор Департаменту транспорту і зв`язку Євген ВОДОВОЗОВ.

Він зазначив, що згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради, учні шкіл зможуть придбати місячний проїзний квиток на один вид наземного електротранспорту за 15 грн. (знижка 83,3% від загальної вартості квитка), на трамвай і тролейбус – 20 грн. (знижка 79,5% ).

Пільгові проїзні будуть в обігу з 28 серпня 2008 р. по 28 червня 2009 р.

Довідка УНІАН. Учнівський контингент Харкова нараховує майже 180 тис. осіб.