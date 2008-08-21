Балаклійський район Харківщини відсвяткував ювілей

На Харківщині відбулися урочистості з нагоди 85-ї річниці утворення Балаклійського району та 345-ї річниці заснування міста Балаклея.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Балаклійської районної.

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Харківської області, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і відданість справі, активну участь у розбудові місцевого самоврядування та громадську діяльність почесною відзнакою Харківської облради «Слобожанська слава» нагороджено голову Балаклійської РДА Степана МАСЕЛЬСЬКОГО, начальника служби автомобільних доріг в Харківській області, депутата Балаклійської райради Василя МИКУЛЕНКА та завідувача хірургічним відділенням Балаклійської центральної райлікарні, депутата Балаклійської районної ради Леоніда ЛИМАРЯ.

Грамотами та подяками Харківської облради та облдержадміністрації відзначано кращих працівників господарств та установ району.

Довідка УНІАН. Балаклійський район розташований у південно-східній частині Харківської області. Площа складає 198,6 тис га. Населення понад 90 тис. чол., у тому числі сільського – 33,2 тис. чол.

На території районі знаходиться 19 промислових підприємств. Основними галузями індустрії є газова промисловість та виробництво будівельних матеріалів.

В АПК діє 34 сільськогосподарських підприємств, котрі займаються зерновиробництвом і тваринництвом та майже 10 підприємств з переробки сільськогосподарської сировини.