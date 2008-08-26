Харків. 26 серпня. УНІАН. У селищі Високе, що під Харковом, відкрито пам’ятник Герою Радянського Союзу Андрію Ощєпкову.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітинг, що відбувся з цієї нагоди, виступили керівники Харківського сільського району, ветерани Збройних сил та племінниця А. Ощєпкова Галина МАКСИМОВА, яка приїхала з Алтаю.

Довідка УНІАН. Андрій Іванович Ощєпков (народився 27 грудня 1922, с. Барсуково Алтайського краю, Росія) командир відділення мотострілкового батальйону 10-ої гвардійської механізованої бригади 5-го гвардійського механізованого корпусу 5-й гвардійської танкової армії Степового фронту, гвардії старший сержант. 24 серпня 1943 р. із групою розвідників проникнув у тил німецької армії біля сел. Буди (Харківський район). У бою одержав поранення, кинувся на амбразуру ворожого дзоту та загинув. Похований у братській могилі в сел. Коротич (Харківський район). Указом Президії Верховної Ради СРСР від 10 березня 1944 р. за зразкове виконання бойових завдань командування на фронті боротьби з німецько-фашистськими загарбниками та виявлені при цьому мужність і героїзм А. Ощєпкову посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

У Харкові ім`ям А. Ощєпкова названо вулицю в житловому масиві Нові будинки.