Харків подарував квартиру олімпійському чемпіону

Харків. 23 серпня. УНІАН. Міська влада Харкова подарувала квартиру олімпійському чемпіону зі стрільби з лука Віктору РУБАНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вручив В.РУБАНУ сьогодні ввечері на мітингу у Харкові символічний ключ від нової оселі.

Мітинг був присвячений святкуванню 65-ї річниці звільнення Харкова від фашистських загарбників і Дню міста.

Як повідомляв УНІАН, стрілок із лука В.РУБАН здобув на Олімпіаді в Пекіні золоту медаль.