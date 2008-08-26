Харків подарував квартиру олімпійському чемпіону
10:29, 26 серпня 2008Харьків
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Рубан здобув у Пекіні золото
Харків. 23 серпня. УНІАН. Міська влада Харкова подарувала квартиру олімпійському чемпіону зі стрільби з лука Віктору РУБАНУ.
Як передає кореспондент УНІАН, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вручив В.РУБАНУ сьогодні ввечері на мітингу у Харкові символічний ключ від нової оселі.
Мітинг був присвячений святкуванню 65-ї річниці звільнення Харкова від фашистських загарбників і Дню міста.
Як повідомляв УНІАН, стрілок із лука В.РУБАН здобув на Олімпіаді в Пекіні золоту медаль.
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