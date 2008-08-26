У Харкові відкрився узбекський центр

Харків. 26 серпня. УНІАН. У Харкові відкрито культурний центр "Навруз".

Як УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Узбекистан в Україні Ілхомжон ХАЙДАРОВ, який взяв участь у його відкритті, це перший в Україні такого масштабу узбекський культурний центр.

За його словами, в Україні великі узбекські громади знаходяться у Фастові Київської області, у Криму та Харківській і Донецькій областях.

Посол повідомив, що узбекський культурний центр існує у Фастові, але у нього немає матеріальної бази. Узбекська громада має намір відкривати подібні центри в інших регіонах України. Найближчим часом їх приміщення з"являться у Сімферополі та у Фастові.