У Харкові відкрився узбекський центр
10:43, 26 серпня 2008Харьків
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Подібні центри з’являться в інших регіонах?
Харків. 26 серпня. УНІАН. У Харкові відкрито культурний центр "Навруз".
Як УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Узбекистан в Україні Ілхомжон ХАЙДАРОВ, який взяв участь у його відкритті, це перший в Україні такого масштабу узбекський культурний центр.
За його словами, в Україні великі узбекські громади знаходяться у Фастові Київської області, у Криму та Харківській і Донецькій областях.
Посол повідомив, що узбекський культурний центр існує у Фастові, але у нього немає матеріальної бази. Узбекська громада має намір відкривати подібні центри в інших регіонах України. Найближчим часом їх приміщення з"являться у Сімферополі та у Фастові.
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