Харків хоче виготовляти трамваї та тролейбуси

Харків. 26 серпня. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» розглядає можливість випуску у себе рухомого складу міського електротранспорту.

Як повідомив УНІАН заступник генерального директора цього підприємства Олександр КРИВОКІНЬ, зараз ДП «Завод ім. Малишева», де чимало виробничих площ вивільнилося у ході конверсії, вивчає організацію випуску трамваїв та тролейбусів найкрупнішими компаніями світу, у тому числі Siemens Transportation Systems, Bombardier, Alstom Transport.

За словами О.КРИВОКОНЯ, аби більше забезпечити завантаження заводу оборонно - промислового комплексу України, цивільна продукція має становити не менше половини обсягів виробництва. Тому підприємство розширює номенклатуру та обсяги виробництва для цивільних потреб. Воно виготовляє дизель-генератори для тепловозів, бурошнекові комплекси, бурові установки. О.КРИВОКІНЬ повідомив, що недавно було укладено довгостроковий договір на виготовлення литва та його механічну обробку для Мінського тракторного заводу.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева" багатопрофільне машинобудівне підприємство з виробництва бронетехніки, дизельних двигунів для локомотивів, гусеничного транспорту, нафтогазового устаткування.