У Харкові запрацював шкільний ярмарок

Харків. 26 серпня. УНІАН. На центральній площі Харкова - майдані Свободи розпочався міський ярмарок, присвячений початку нового навчального року.

Як повідомляє офіційний сайт Харківського міськвиконкому, ярмарок триватиме до 10 вересня.

Понад 70 торгових підприємств представили на ярмарку товари для школярів та студентів: одяг та взуття, канцелярське приладдя, поліграфічну продукцію, шкіргалантерейні вироби, косметику, парфуми, іграшки. Продукція реалізується за цінами виробника та за наявністю сертифікатів відповідності.