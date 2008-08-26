У Харкова з`явилося ще одне місто-побратим

Харків. 26 серпня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та заступник Голови міської Думи міста Даугавпілс (Латвія) Ян ЛАЧПЛЕСІС підписали Договір між містом Харковом та містом Даугавпілс про побратимство та співпрацю в торгово-економічній, науково-технічній та гуманітарно-культурній сферах. Я

к повідомляє офіційний сайт Харківського міськвиконкому, відтепер у Харкова 17 міст-побратимів та міст-партнерів.

Довідка УНІАН: Даугавпілс друге за розмірами і значенням після Риги місто в Латвії. Розташоване на річці Даугава, населення майже 120 тис. чол. Тут знаходиться великий залізничний вузол, підприємства легкої, деревообробної та хімічної промисловості.