Харківщина розвиває стосунки з турецьким Ізміром

Харків. 26 серпня. УНІАН. Харківська обласна державна адміністрація та провінція Ізмір підписали угоду про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації, це відбулося під час відвідин слобожанською делегацією 77-го Міжнародного Ізмірського ярмарку.

Було проведено також ділові переговори харківської делегації з колегами від адміністрації провінції Ізмір у галузях сільського господарства, промисловості, телекомунікацій та будівництва, а також з діловими кругами провінції Ізмір.

Харківський національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" та Ізмірський університет уклали угоду про науково-технічне співробітництво двох вузів. Вона передбачає кооперацію та координацію науково-технічного співробітництва, обмін науковими та навчально-методичними матеріалами, викладачами та науковими співробітниками, спільне видання монографій, підручників, навчальних посібників тощо.

Довідка УНІАН: Торгово-економічні відносини Харківської області із провінцією Ізмір розвиваються з 2005 р. Загальний товарообіг Харківської області з Туреччиною у 2007 р. склав близько 40 млн. дол. і збільшився в середньому на 22%. У Харківській області сьогодні діють 14 спільних українсько-турецьких підприємств, що виробляють різноманітну продукцію.