На Харківщині зменшилось число мешканців

Харків. 26 серпня. УНІАН. Упродовж січня-червня загальна чисельність наявного населення Харківської області зменшилась на 0,4% й становить, за оцінкою, на 1 липня 2008р. 2784 тис. осіб.

Як УНІАН повідомила заступник начальника Головного управління статистики Харківської області Ольга РАКІТІНА, зміна чисельності населення відбулась за рахунок природного скорочення (- 7,9 тис. осіб) та міграційного скорочення (- 0,7 тис. осіб).

За її словами, в області нараховується міського населення 2219 тис. осіб та сільського - 565 тис. осіб. Найчисельнішими є Харків (1451,6 тис. осіб) та міста обласного підпорядкування Лозова (69,1 тис. осіб), Куп’янськ (59,0 тис. осіб), Ізюм (53,4 тис. осіб), Чугуїв (33,8 тис. осіб), Первомайський (31,4 тис. осіб).