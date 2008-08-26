На Харківщині зменшилось число мешканців

17:40, 26 серпня 2008
Харьків
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За січня-червня на 0,4%

Харків. 26 серпня. УНІАН. Упродовж січня-червня загальна чисельність наявного населення Харківської області зменшилась на  0,4% й становить, за оцінкою, на 1 липня 2008р.  2784 тис. осіб.

Як УНІАН повідомила заступник начальника Головного управління статистики Харківської області Ольга РАКІТІНА, зміна чисельності населення відбулась за рахунок природного скорочення (- 7,9 тис. осіб) та міграційного скорочення (- 0,7 тис. осіб).

За її словами, в області нараховується міського населення 2219 тис. осіб та сільського - 565 тис. осіб. Найчисельнішими є Харків (1451,6 тис. осіб) та міста обласного підпорядкування Лозова (69,1 тис. осіб), Куп’янськ (59,0 тис. осіб), Ізюм (53,4 тис. осіб), Чугуїв (33,8 тис. осіб), Первомайський (31,4 тис. осіб).

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