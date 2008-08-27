На Харківщині не створюється нові робочі місця?

Харків. 27 серпня. УНІАН. Ситуація зі створенням нових робочих місць істотно не змінилася в десяти з 27 районів області та 6 містах регіону.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, заступник губернатора Ігор ТЕРЕХОВ на нараді із заступниками голів райдержадміністрацій, що курирують роботою районних центрів зайнятості, зажадав від відстаючих районів в місячний термін ліквідувати відставання від планових показників.

За його словами, річне завдання зі створення робочих місць за 7 місяців 2008 р. виконано на 58,2 %. У той же час цей показник у Первомайському районі становить 36,3% від плану, Барвінківському - 41,6%, Вовчанському -45,8%, у містах Чугуїв -43,3%, Первомайський -43,4%, Лозова -49,2%.

Довідка УНІАН: За 7 міс. 2008 р. на Харківщині створено 39,5 тис. робочих місць, у тому числі в липні - 6,1 тис.