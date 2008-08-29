Харківські вчителі пропонують вдосконалити тестування школярів

Харків. 29 серпня. УНІАН. Модель зовнішнього незалежного тестування потребує удосконалення.

Про УНІАН заявив заступник міського голови – директор Департаменту з гуманітарних питань Вадим ЛАНДСМАН.

На його думку, нинішня модель незалежного оцінювання знань недосконала. Учні здають лише три тести з 11-ти запропонованих їм предметів, профільних для вузів, куди вони планують вступати. Це спонукає учнів краще вивчати лише ці три предмети. По-друге, вищі учбові заклади, не маючи права на власні вступні іспити, втрачають право мати критерії відбору.

В.ЛАНДСМАН повідомив, що в області створено робочу групу з розробки пропозицій щодо удосконалення моделі незалежного оцінювання знань. До неї увійшли учителі, учені педагогічних вузів, депутати харківських міської та обласної Ради народних депутатів, керівники органів управління освітою регіону.