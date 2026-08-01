Стрімкий розвиток сонячної енергетики в Китаї наближається до історичного рівня

За прогнозами, цього року вугільна енергетика втратить лідерські позиції.

Цього року сонячна енергетика готова випередити вугільну та стати найбільшим джерелом енергії в Китаї. Пекін прискорює "зелений" перехід, приділяючи при цьому особливу увагу ефективності, якості та впорядкованому зростанню, а не лише масштабам.

Видання South China Morning Post повідомляє, що загальна встановлена потужність сонячної енергетики на кінець червня сягнула 1,27 млрд кВт і, за прогнозами, до кінця року перевищить потужність вугільної енергетики.

У першому півріччі 2026 року виробництво сонячної електроенергії зросло більш ніж на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року, покриваючи третину пікового попиту на електроенергію під час денних періодів сильної спеки.

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Відображаючи цю трансформацію, частка виробництва електроенергії на вугільних електростанціях у першому півріччі вперше за всю історію спостережень склала менше 50% від загального обсягу виробництва електроенергії, а її обсяг становив 2,5 трлн кіловат-годин.

Згідно з "дорожньою картою" Китаю щодо досягнення цільових показників у сфері відновлюваної енергетики на найближчі п’ять років, загальна встановлена потужність сонячних та вітрових електростанцій має перевищити 2,8 млн кВт до 2030 року порівняно з 1,84 млн кВт у 2025 році. Згідно з планом, частка відновлюваної енергетики становитиме понад половину загальної встановленої потужності, а до кінця десятиліття на її частку припадатиме 30% виробництва електроенергії.

Водночас сектор виробництва сонячної енергії Китаю зіткнувся з тривалою ціновою конкуренцією після багатьох років швидкого розширення виробничих потужностей, що спонукало Пекін посилити промислову дисципліну. У першому півріччі цього року темпи зростання сектору різко сповільнилися. Згідно з даними Національного агентства з енергетики, потужність нововстановлених сонячних панелей скоротилася на 66% у річному обчисленні до приблизно 72 ГВт порівняно з 212,21 ГВт за аналогічний період минулого року.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Китаї сонячна електростанція працює ще 8 годин після заходу сонця.

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