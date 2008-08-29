Харків збільшить винагороди олімпійцям

Харків. 27 серпня. УНІАН. Харків’ян-учасників XXIX літніх Олімпійських ігор в Пекіні вшанують під час проведення чергової сесії міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення дав міський голова Михайло ДОБКІН.

Передбачається, що харківським олімпійцям будуть вручені Почесні грамотами виконкому міської ради. Крім того, депутатському корпусу буде запропоновано внести зміни до бюджету на 2008 рік і передбачити збільшення грошових винагород за олімпійські медалі. Зокрема, за олімпійське «золото» планується збільшити суму з 50 000 грн. до 75 000 грн., за «срібло» - з 30 000 грн. до 50 000 грн., за «бронзу» - з 20 000 грн. до 30 000 грн. Також депутати розглянуть питання про збільшення суми винагород параолімпійцям: за «золото» - до 50 000 грн. «срібло» – до 30 000 грн., за «бронзу» - 20 000 грн.

Довідка УНІАН:. В XXIX літніх Олімпійських іграх в Пекіні у складі Національної збірної команди взяли участь 34 харківських спортсмена з 13 видів спорту. Окрім спортсменів у складі делегації були 8 харківських тренерів та спеціалістів спортивної медицини. Всього – 42 особи від регіону. Харків’янин Віктор РУБАН у стрільбі з луку виборов золоту нагороду Олімпіади, а Олексій ПРИГОРОВ разом з І.КВАШОЮ з Миколаєва завоював бронзову медаль у стрибках у воду з 3-х метрового трампліну.