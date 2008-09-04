Салигін вивезе в Лозову і депутатів
09:44, 04 вересня 2008Харьків
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Сесія відбудеться 5 вересня
Харків. 4 вересня. УНІАН. 5 вересня відбудеться позачергова XXXII сесія Харківської обласної ради 5-го скликання.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, депутатський корпус цього разу збереться у приміщенні Лозівської міськради.
Депутати розглянуть питання про ситуацію, що склалася внаслідок надзвичайних подій у Лозівському районі, шляхи подолання її наслідків та надання допомоги потерпілим. На порядку денному сесії також питання про внесення змін до бюджету.
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