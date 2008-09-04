Під Лозовою сталося 8 підземних вибухів

Харків. 4 вересня. УНІАН. Сьогодні вночі на території 61-го арсеналу Міністерства оборони України, розташованого поблизу Лозової на Харківщині, сталося 8 вибухів у підземних сховищах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час виступу на нараді в Лозовій начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації Володимир РОСОХА.

Водночас він зазначив, що ці вибухи малої потужності і вони не становлять небезпеки для населення.

«Завдяки заглибленням у землю сховищ, розліт осколків на території арсеналу незначний, і небезпека як така відсутня», - уточнив В.РОСОХА у бесіді з кореспондентом УНІАН, коментуючи події. За його словами, реальну небезпеку становить зона відселення, куди летіли снаряди на початку пожежі, яка сталася 27 серпня, і тепер стоїть завдання якнайшвидше очистити цю територію. Він висловив сподівання, що 17 млн. грн. коштів, спеціально виділених урядом напередодні, сприятимуть проведенню відновлюваних робіт.

За даними В.РОСОХИ, групами фахівців МНС і Міноборони, які працюють під Лозовою, на сьогодні вже зібрано близько 8 тисяч вибухонебезпечних предметів. Люди, які були евакуйовані, а це близько 14 тисяч осіб, вже повернулися до місць свого постійного проживання. «Всі системи життєзабезпечення працюють, життя в Лозовій нормалізовується», - сказав керівник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Лозовій під головуванням керівника Харківської облради Василя САЛИГІНА відбулося спільне засідання членів Консультативно-дорадчої ради при голові обласної ради та представників Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. Учасники зборів обговорили питання про ситуацію, що склалася внаслідок пожежі на території 61-го арсеналу МОУ, а також про надання допомоги постраждалим та недопущення таких подій у Балаклійському та інших районах області, де розташовані подібні склади зброї.