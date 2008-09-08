Фельдман проти дострокових виборів Президента

Харків. 8 вересня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) не підтримує ініціативи дострокових виборів Президента України, про можливість яких сьогодні заявляють деякі політики.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору з приводу таких заяв О.ФЕЛЬДМАН висловив на прес-конференції у Харкові.

«Ми категорично проти дострокових виборів Президента», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, Президент країни обов`язково повинен обиратися всенародним голосуванням, а не рішенням обмеженої групи політиків.

Що стосується заяв про імпічмент, то, на думку народного депутата, його проведення сьогодні буде прямою загрозою демократії.

«Про імпічмент треба забути і не витрачати часу на порожні балачки», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.