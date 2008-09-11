Максим Веракса здобув друге золото
21:18, 11 вересня 2008Харьків
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2:12.71 - світовий рекорд
Харківа. 11 вересня. УНІАН. Золоту нагороду на дистанції 200 м комплексним плаванням (SM12) серед чоловіків здобув українець Максим Веракса.
Про це повідомляє Champion.
Це вже друга золота медаль Максима на цій Паралімпіаді. Він встановив новий світовий рекорд - 2:12.71. Третє місце тут посів ще один українець Сергій Кліпперт.
1.Максим Веракса (Україна) - 2:12.71 (світовий рекорд)
2. Алєксандер Нєволін-Свєтов (Росія) - 2:13.86
3. Сергій Кліпперт (Україна) - 2:14.05
Як повідомляв УНІАН, перше «золото» Максим здобув 8 вересня у запливі на 100 м брасом.
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