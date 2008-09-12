БЮТ розпочав «Народний референдум»

Харків. 12 вересня. УНІАН. Харківська міська організація БЮТ розпочала акцію «Народний референдум» - інтерактивне опитування харків`ян з питання про бажаний формат майбутньої коаліції.

Як повідомили у прес-службі БЮТу, мета акції – з`ясувати думку рядових харків`ян з приводу формату майбутньої парламентської коаліції за участю БЮТ.

Харків`янам пропонується відповісти на питання: який формат коаліції в парламенті вони підтримують. Серед варіантів відповідей: НУНС-БЮТ; БЮТ-ПР; НУНС-ПР; Жоден; Потрібні дострокові вибори.

Крім того, БЮТ також почав у Харкові безстрокову акцію протесту з вимогою відставки секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА.

Активісти мають намір протестувати доти, доки Г.КЕРНЕС залишатиметься на посаді секретаря міськради.

Акції проводяться у всіх районах міста, повідомили у прес-службі.