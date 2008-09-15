1/16 Кубку України: Металіст і ФК Харків виграють
00:07, 15 вересня 2008Харьків
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Результати зустрічей
Харків. 15 вересня. УНІАН. Обидва харківські клуби Прем`єр-ліги – Металіст та ФК Харків виграли свої зустрічі з суперниками в іграх 1/16 Кубка України з футболу.
Як передає кореспондент УНІАН, обидва матчі завершилися з однаковим рахунком:
Дністер - Металіст 1:4
Десна - ФК Харків 1:4
Решта результатів ігор 1/16 Кубка України :
Оболонь - Чорноморець 1:0
Олександрія - Карпати 1:0
ІгроСервіс - Зоря 0:2
Нива - Сталь 1:4
Іллічівець - Шахтар 0:3
Фенікс-Іллічівець - Кривбас 2:1
Геліос - Закарпаття 0:1
Зірка К - Ворскла 0:1
Комунальник - Арсенал 0:3
ЦСКА - Таврія 0:3
Княжа - ФК Львів 0:2
Олком - Динамо 0:5
Кримтеплиця - Дніпро 1:3
Металург З - Металург Д 2:3
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