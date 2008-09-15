1/16 Кубку України: Металіст і ФК Харків виграють

Харків. 15 вересня. УНІАН. Обидва харківські клуби Прем`єр-ліги – Металіст та ФК Харків виграли свої зустрічі з суперниками в іграх 1/16 Кубка України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, обидва матчі завершилися з однаковим рахунком:

Дністер - Металіст 1:4

Десна - ФК Харків 1:4

Решта результатів ігор 1/16 Кубка України :

Оболонь - Чорноморець 1:0

Олександрія - Карпати 1:0

ІгроСервіс - Зоря 0:2

Нива - Сталь 1:4

Іллічівець - Шахтар 0:3

Фенікс-Іллічівець - Кривбас 2:1

Геліос - Закарпаття 0:1

Зірка К - Ворскла 0:1

Комунальник - Арсенал 0:3

ЦСКА - Таврія 0:3

Княжа - ФК Львів 0:2

Олком - Динамо 0:5

Кримтеплиця - Дніпро 1:3

Металург З - Металург Д 2:3