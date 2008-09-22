Безсмертний рекомендує губернаторам затопити раніше

Харків. 22 вересня. УНІАН. Заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що цього року з огляду на погодні умови опалювальний сезон має розпочинатися раніше, ніж зазвичай.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав на селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій, присвячену підготовці житлово-комунального господарства до опалювального сезону. Попередня нарада з цієї теми відбулася наприкінці серпня.

Основними темами, що були обговорені з представниками регіонів та профільних міністерств і відомств, стали: підготовка до опалювального сезону котелень, об`єктів соціальної інфраструктури, житлових будинків; розрахунки областей за спожитий газ, в тому числі підприємствами теплової енергетики. Також було обговорено хід передачі на баланс місцевих громад військових містечок та професійно-технічних училищ.

Окремо було обговорено проблеми, що виникли внаслідок прийняття постанови уряду №440 від 25 квітня 2008 року «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Цим документом Кабінет міністрів затвердив Порядок перерахування у 2008 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв`язку з невідповідністю їхньої фактичної вартості тарифам, затвердженим органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ спрогнозував, що початок опалювального сезону у кожному регіоні супроводжуватиметься певними проблемами. Це показала і сьогоднішня нарада, під час якої на такі проблеми вказали представники «Нафтогазу України» та Міністерства житлово-комунального господарства.

Заступник глави Секретаріату висловився за те, щоб цього року опалювальний сезон було розпочато раніше, зважаючи на погодні умови. Насамперед, йдеться про підключення опалення у школах, дитячих садках та лікарнях, яке необхідно починати, не чекаючи 15 жовтня.

Підбиваючи підсумки дискусії, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ констатував відсутність чіткої координації між областями та міністерствами, причетними до підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону. Роль координуючого центру має виконувати в цьому Міністерство житлово-комунального господарства, переконаний Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. Ситуація, яка існує дотепер, створює додаткові ускладнення у веденні необхідних підготовчих робіт в регіонах.

Окрім того, він вказав на нераціональність існуючого порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що має намір доповісти главі держави про окремі аспекти проблем, які були розглянуті під час наради, і запропонувати винести їх на розгляд Ради національної безпеки і оборони.