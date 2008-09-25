Суд розкрив правду про Добкіна й Кернеса

Дзержинський суд Харкова у четвер закрив справу про адміністративні правопорушення Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА, передбачене ч. 1 ст. 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту в невеликих розмірах).

Як повідомив кореспонденту УНІАН суддя Сергій ЛАЗЮК, справу закрито «за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення» (п.1 ст. 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Іншими словами, сказав С.ЛАЗЮК, «в матеріалах немає жодного доказу», і суд довів «непричетність цих громадян до незаконного обігу наркотичних засобів». При цьому він вказав на значні «порушення процедури в поданих до суду матеріалах».

За словами судді, М.ДОБКІН і Г.КЕРНЕС повідомили, що вже звернулися до Генеральної прокуратури України у зв’язку з фальсифікаціями матеріалів справи.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на сайті Головного управління МВС України в Харківській області була оприлюднена інформація про те, що Головне слідче управління МВС України завершило розслідування і передало до суду кримінальну справу щодо жителів Харківської області, затриманих за розповсюдження в особливо великих розмірах важких наркотиків. За результатами розслідування було складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст.44 КУпАП (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах) щодо керівників Харківської міської ради.