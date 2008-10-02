В Управлінні Південної залізниці бомби не знайшли
16:29, 02 жовтня 2008Харьків
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Анонімний дзвінок був фальшивим
Харків. 2 жовтня. УНІАН. Повідомлення невідомого про замінування приміщення Управління Південної залізниці виявилося неправдивим.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління, в результаті перевірки, яку провели після евакуації людей спеціальні бригади, вибухівки не було знайдено.
Після перевірки робота Управління була відновлена.
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