В Управлінні Південної залізниці бомби не знайшли

16:29, 02 жовтня 2008
Харьків
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Анонімний дзвінок був фальшивим

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Повідомлення невідомого про замінування приміщення Управління Південної залізниці виявилося неправдивим.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління, в результаті перевірки, яку провели після евакуації людей спеціальні бригади, вибухівки не було знайдено.

Після перевірки робота Управління була відновлена.

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