В Управлінні Південної залізниці бомби не знайшли

Анонімний дзвінок був фальшивим

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Повідомлення невідомого про замінування приміщення Управління Південної залізниці виявилося неправдивим. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління, в результаті перевірки, яку провели після евакуації людей спеціальні бригади, вибухівки не було знайдено. Після перевірки робота Управління була відновлена.

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