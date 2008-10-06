«Наша Україна» підтримає відставку Салигіна

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Фракція «Нашої України» в Харківській обласній раді може підтримати відставку Василя САЛИГІНА з посади голови облради.

Як повідомив кореспонденту видання «Главное» член фракції «Наша Україна» Олег ШАПОВАЛОВ, засідання фракції, на якому буде розглянуто питання про підтримку цього рішення, відбудеться у понеділок, 6 жовтня.

При цьому О.ШАПОВАЛОВ не виключив, що депутати фракції підтримають відставку нинішнього керівника облради.

Нагадаємо, 30 вересня з`явилася інформація, що на засіданні фракції Партії регіонів в Харківській обласній раді голові облради Василю САЛИГІНУ запропонували подати у відставку за власним бажанням. Голова облради писати заяву про відставку відмовився, мотивуючи це тим, що за його обрання «голосували представники багатьох політичних сил, яким жителі області дали повноваження представляти їхні інтереси в обласній раді». Услід за цим, на засіданні фракції Партії регіонів, що відбулося 1 жовтня, було ухвалено рішення відкликати В.САЛИГІНА з посади голови Харківської обласної ради і винести питання про звільнення В.САЛИГІНА на позачергову сесію облради.

Про підтримку рішення фракції Партії регіонів у питанні переобрання голови Харківської облради В.САЛИГІНА вже заявили комуністи.