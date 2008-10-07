Облрада обговорить питання відставки Салигіна

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Сьогодні на позачерговій сесії депутати Харківської облради обговорять питання відставки Василя САЛИГІНА з посади голови Харківської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, пропозиція включити до порядку денного питання про звільнення з посади В.САЛИГІНА надійшла від Фракції регіонів.

За словами голови фракції ПР регіонів Віктора ХРИСТОЄВА, рішення про відкликання В.САЛИГІНА було прийняте 30 вересня ц.р. на засіданні фракції. Саме Партія регіонів за свого часу висунула В.САЛИГІНА на цю посаду, сказав В.ХРИСТОЄВ, і згідно з законами про місцеве самоврядування сьогодні виступає за його відставку.

За внесення цього питання до порядку денного висловилися 123 депутати, проти – 3.

Депутати внесли також на обговорення сесії питання про обрання нового голови Харківської облради.

Не бере участі в роботі сесії фракція «Слобожанський вибір». Робота сесії може перерости у з’ясування внутріпартійних стосунків, і фракція не бажає брати участі в цьому, заявив її представник.

Коментуючи перед початком сесії свою можливу відставку, В.САЛИГІН сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, що якщо це послужить «консолідації українського суспільства і харківської громади», то він усе сприймає як належне і підкориться законному рішенню.

Фракція Партії регіонів нараховує в Харківській облраді 83 депутати. Всього депутатський корпус налічує 150 депутатів.

Крім цього, сесія обговорить питання про оцінку діяльності керівництва обласної міліції.