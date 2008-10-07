Результати жеребкування Кубку УЄФА
Матчі пройдуть з 23 жовтня по 18 грудня
Харків. 7 жовтня УНІАН. У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування групового етапу Кубку УЄФА.
Група А
"Шальке-04" (Німеччина)
"Парі Сен-Жермен" (Франція)
"Манчестер Сіті" (Англія)
"Расінг" (Англія)
"Твенте" (Нідерланди)
Група В
"Бенфіка" (Португалія)
"Олімпіакос" (Греція)
"Галатасарай" (Туреччина)
"Герта" (Німеччина)
"МЕТАЛІСТ" (Україна)
Група С
"Севілья" (Іспанія)
"Штутгарт" (Німеччина)
"Сампдорія" (Італія)
"Партизан" (Сербія)
"Стандард" (Бельгія)
Група D
"Тоттенхем" (Англія)
"Спартак" Москва (Росія)
"Удінезе" (Італія)
"Динамо" Загреб (Хорватія)
"Неймеген" (Нідерланди)
Група Е
"Мілан" (Італія)
"Херенвеєн" (Нідерланди)
"Брага" (Португалія)
"Портсмут" (Англія)
"Вольфсбург" (Німеччина)
Група F
"Гамбург" (Георманія)
"Аякс" (Нідерланди)
"Славія" Прага (Чехія)
"Астон Вілла" (Англія)
"Жиліна" (Словаччина)
Група G
"Валенсія" (Іспанія)
"Брюгге" (Бельгія)
"Русенборг" (Норвегія)
"Копенгаген" (Данія)
"Сент-Етьєн" (Франція)
Група Н
ЦСКА Москва (Росія)
"Депортіво" (Іспанія)
"Фейєноорд" (Нідерланди)
"Нансі" (Франція)
"Лєх" (Польща)
Всі команди проведуть по чотири матчі - два вдома і два на виїзді. У стадію плей-офф виходять володарі перших трьох місць у групах, а також команди, що зайняли треті місця в груповому етапі Ліги чемпіонів.
Матчі групового етапу Кубку УЄФА пройдуть з 23 жовтня по 18 грудня 2008 року.