Чернова обрано головою облради

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Новим головою Харківської облради обрано представника Партії регіонів Сергія ЧЕРНОВА, який до цього обіймав посаду заступника голови облради.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 120 депутатів, проти – 1.

Рішення усунути з посади В.САЛИГІНА, з ініціативою якого виступила фракція Партії регіонів (нараховує 83 депутати - УНІАН), підтримали представники інших фракцій, зокрема, «Нашої України» і БЮТ. Всі фракції також підтримали кандидатуру Сергія ЧЕРНОВА, яку було висунуто на безальтернативній основі.

Не бере участі у позачерговій сесії фракція «Русь – Слобожанський вибір», представник якої умотивував це рішення тим, що робота сесії являтиме собою з’ясування внутріпартійних стосунків, у чому члени фракції не побажали брати участі.

С.ЧЕРНОВ змінив на цій посаді Василя САЛИГІНА, який керував Харківською облрадою з весни 2006 року.

Сесія продовжує роботу і приступила до розгляду питання щодо оцінки діяльності керівництва обласної міліції.

С.ЧЕРНОВ народився 22 серпня 1961 р. у місті Краснограді (Харківська обл.). У1983 р. закінчив Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства, у 1999 р. - Харківську філію Міжрегіональної академії державного управління при президентові України. З 1983 по 1997 працював на різних посадах АПК області. У 1997 - 2001 рр. - заступник начальника Головного управління сільського господарства, начальник управління технічної політики Харківської облради. У 2001 - 2005 рр. – економічний радник голови Харківської облдержадміністрації.

Політична діяльність. У 2005 - 2006 рр. - помічника-консультанта народного депутата України. 26 березня 2006 р. вибраний депутатом Харківської облради.

28 квітня 2006 р. обраний заступником голови Харківської облради. З квітня 2005 р. - секретар Харківської обласної організації партії «Нова демократія».

Член Партії регіонів. З листопада 2005 р. - заступник голови Харківського обласного відділення Партії регіонів.