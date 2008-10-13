Воронін: у Харкові я б зробив більше, ніж від мене залежало

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Форвард збірної України має серйозні претензії до головного тренера Олексія Михайличенка, який другу відбіркову гру поспіль не випускає його на поле в стартовому складі.

"Напевно, я єдиний, хто хотів, щоб я сьогодні вийшов на поле, інші цього не хотіли. На жаль. Те, що від мене залежало, я б зробив. Навіть набагато більше", - сказав Андрій Воронін.

Ви ображені на Михайличенка?

"Просто при такому ставленні я не бачу сенсу викликати мене до збірної. Я знаходжуся зараз у чудовій формі. Я провів багато ігор, в останній грі забив гол і почуваюся просто прекрасно. Чому я сьогодні не грав, я не знаю. Якщо хтось скаже, що я перегорів через те, що моя дружина лежала на пологовому столі, то це буде неправдою. Навпаки, я був щасливий, всі хлопці мене привітали, і вони бачили, що я горів і хотів вийти на поле до останньої хвилини.

При такому ставленні я не хочу грати за збірну. Не те, що не хочу - я хочу грати за збірну, я люблю свою країну, і мені було дуже приємно, що вболівальники мене підтримали. Я завжди приїжджав і приїжджатиму, але при такому ставленні я просто не бачу сенсу це робити. Мабуть, я не потрапляю в плани Михайличенка. Мені важко пояснити те, що сьогодні відбулося або те, що відбулося в Казахстані. Або мені немає більше місця, або тренерський штаб не знаходить мені місця в збірній. Зараз є сенс про це сказати.

Чесно скажу, при такому розкладі, який був сьогодні, краще б я був присутній на пологах своєї дружини", цитує Вороніна Динамоманія.