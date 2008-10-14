Аваков привітав слобожанців з Покровою

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ привітав мешканців області зі святом Покрови та Днем українського козацтва.

Текст привітання розміщений на офіційному сайті облдержадміністрації.

Дорогі слобожанці!

14 жовтня ми відзначаємо світле та радісне свято – Покрову Пресвятої Богородиці. Від часів Хрещення Київської Русі і до наших днів це свято духовно об’єднувало український народ, живило його вірою у повсякчасне заступництво Божої Матері за людській рід, за мир і добро на рідній землі.

Історія зберігає багато свідчень того, як вищою волею Пресвята Богородиця боронила наш народ, козацьке військо, надавала воїнам сил у боротьбі з ворогом. Саме тому в Україні свято отримало другу назву – Козацька Покрова і відзначається ще й як день Українського козацтва.

Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок української історії, на славних прикладах якої виховувалося почуття національної самоповаги багатьох поколінь українців. Козацтво – звитяжна історія і велика гордість нашого народу, душа України, її надія і оберіг.

У важкі часи іноземної неволі українці, плекаючи віру в національне визволення, зв’язували свої надії з козацтвом. З отриманням Україною незалежності козацька ідея отримала новий могутній імпульс розвитку, знайшла численних прихильників у всіх регіонах держави, зокрема і на Слобожанщині, яка теж має славні козацькі традиції.

Вірю, що козацтво й надалі залишатиметься в авангарді конструктивних сил, які беруть на себе відповідальність за долю країни, сприяють зміцненню громадянського миру і згоди.

Сьогодні завданням козацтва є утвердження патріотизму, відродження історико-культурної спадщини Слобожанщини, лицарського духу й доблесних козацьких звичаїв, формування у нашому суспільстві відчуття єдиної родини на благо Слобожанщини і всієї України.

Сердечно поздоровляю з цим дійсно всенародним святом співвітчизників, нащадків славного козацького роду.

З святом шановні козаки, щастя всім та благополуччя!

Слава Україні!

голова Харківської обласної

державної адміністрації

Арсен Аваков