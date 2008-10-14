Харків відвідає делегація Швейцарії

Харків. 14 жовтня. УНІАН. 17 жовтня Харківську область відвідає з візитом делегація Швейцарської Конфедерації на чолі з Державним Секретарем з питань економіки паном Жаном–Даніелем ГЕРБЕРОМ.

Про це повідомляє сайт ОДА з посиланням на начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та євроінтеграції облдержадміністрації Віктора КОВАЛЕНКА.

Мета візиту - ознайомлення з економічно-інвестиційним, науково-технічним і освітнім потенціалом області.

В рамках візиту на Харківщину Державний Секретар зустрінеться з головою обласної державної адміністрації Арсеном АВАКОВИМ. Крім того, пан ГЕРБЕР разом з представниками швейцарських бізнес-кіл візьме участь у презентації Харківської області та Харкова. Також планується, що бізнесмени Швейцарії проведуть низку зустрічей і переговорів з харківськими колегами й відвідають ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД».