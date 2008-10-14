Добкін очолив виборчий штаб Партії регіонів

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Голова Харківської міської організації Партії регіонів (ПР), Харківський міський голова Михайло Добкін очолив виборчий штаб Харківської обласної організації ПР.

Як повідомляє SQ, про це поінформував голова ХОО ПР, народний депутат - харків`янин Дмитро Шенцев.

За його словами, заступниками керівника обласного штабу обрані заступник голови ХОО ПР, голова Харківської облради Сергій Чернов та секретар Харківської міськради Геннадій Кернес. 14 жовтня в Києві на нараді з керівниками регіональних організацій ПР були також закріплені за виборчими округами народні депутати від ПР. За Харківською областю закріплені, зокрема, народні депутати Інна Богословська, Ірина Горіна, Віктор Корж, Дмитро Святаш, Василь Потапов та Дмитро Шенцев.