Медицину очікують серйозні реформи - Князевич

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Медичні заклади України та вищі навчальні заклади, які готують фахівців у галузі медицини, найближчі два роки будуть реформовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ на відкритій зустріч зі студентами Харківського національного медичного університету.

В.КНЯЗЕВИЧ наголосив на проблемах медичної галузі взагалі та на якості підготовки медперсоналу зокрема. «За останні 17 років ми дуже сильно втратили у якості підготовки лікарів, тому найближчими двома роками планується ряд серйозних реформ у системі охорони здоров’я», – констатував міністр.

Міністр повідомив студентів про зміни у системі освіти. В.КНЯЗЕВИЧ запевнив, що випускники медичних вузів України найближчим часом матимуть дипломи європейського зразка. «Ми міняємо підходи до спеціалізації, або так званої резидентури. Відтепер треба буде вчитися довше, щоб виші випускали готових спеціалістів», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністерство охорони здоров’я, додав В.КНЯЗЕВИЧ, планує зменшити кількість медичних спеціальностей, яких на сьогодні нараховується близько 120. «Ми мали медицину, яка на певному етапі задовольняла наші потреби, але треба переходити на нові стандарти», – заявив В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр охорони здоров’я України торкнувся також питання розподілу випускників медичних вишів, проблеми дефіциту кадрів і побутових умов студентства. В.КНЯЗЕВИЧ запевнив, що всі ці питання будуть враховані у новому законі про вищу освіту.