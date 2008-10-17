Семенюк: як тільки, так зразу

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Фонд Держмайна України не проводитиме приватизації, допоки в Україні не буде прорахована програма приватизації і не будуть ухвалені відповідні закони.

Про це заявила сьогодні на прес-конференції у Харкові голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, які наслідки для процесу приватизації в країні може мати нинішня фінансова криза.

При цьому вона висловила обурення тим, що через непродуману приватизацію Україна втратила цілі галузі промисловості.

Як приклад голова ФДМУ навела нафтопереробну галузь України, якою, за її словами, «володіють навіть не українці». «Вони тримають нас за горло, і у той час, коли восени Україна повинна мати вдосталь паливно-мастильних матеріалів, нас фактично душать», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Вона поінформувала, що в Україні у державній власності залишилося лише 23% майна, і зазначила, що це найменша кількість майна, яким володіє держава з усіх пострадянських країн – «практично вже немає що продавати».

При цьому В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО скритикувала діяльність українського уряду за його ставлення до приватизації. «Кабмін, - заявила вона, - зараз нагадує товариство з обмеженою відповідальністю». На її думку, уряд «працює на задоволення потреб декількох олігархів, які будуть спонсорувати вибори».

За даними В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, план приватизації на цей рік передбачає отримання 12 млрд. грн., а це, як вона вважає, не є реальним: «Ставлять план приватизації, дивлячись на стелю».

Голова ФДМУ поінформувала, що фактична наповненість бюджету від приватизації ц.р. становить 359 млн. грн.

«Я йду на приватизацію тих об’єктів, яким держава не може дати ради», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО повідомила сьогодні, що ФДМУ ініціює прийняття закону про приватизацію та націоналізацію. За її словами, це питання обговорювалося на засіданні громадської колегії Фонду, котра й подала таку пропозицію Президенту України. Обґрунтовуючи доцільність цього кроку, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО послалась на дії Англії, котра вдалася до таких дій, аби врятувати підприємства та банки, що банкрутують. Голова ФДМУ сказала, що ця пропозиція поки що не знайшла підтримки. Це питання керівник Фонду збирається обговорити ще й на колегії ФДМУ, аби надати йому державної ваги.