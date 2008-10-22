Звіту Авакова сьогодні не буде
Сесія обговорить питання бюджету
Харків. 22 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ сьогодні не звітуватиме про свою діяльність на сесії обласної ради, як це раніше було ухвалено при формуванні проекту порядку денного XXXIV сесії облради V скликання.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, напередодні депутати внесли ряд змін до порядку денного XXXIV сесії.
Зокрема, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ висловився за перенесення звіту губернатора на наступні сесії. «Логічніше, - сказав він, - заслуховувати звіт голови обласної державної адміністрації в кінці року».
22 жовтня депутати в основному обговорюватимуть питання бюджету області.
На сесії, зокрема, планується ухвалити звернення облради до Верховної ради, Президента України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки та оборони з приводу зриву підготовки і початку опалювального сезону у Харкові та частині Харківської області.