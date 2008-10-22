Україна переходить на зимовий час

00:05, 22 жовтня 2008
Харьків
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І ще 110 країн

Харків. 22 жовтня. УНІАН. У ніч на неділю, 26 жовтня, Україна перейде на зимовий час.

О третій годині ночі стрілки годинника будуть переведені на одну годину назад.

У всьому світі на літній і зимовий час переходять більш ніж в 110 країнах. З 1996 року за рекомендацією Європейської економічній комісії ООН період дії літнього часу продовжений з вересня до останньої неділі жовтня. Це рішення обгрунтоване дослідженнями медико-біологічного і економічного характеру, проведеними в різних країнах. Проте, психологи вважають, що переведення годинників - це маленький стрес для організму. Вони упевнені, перехід на літній і зимовий час впливає практично на всіх, але ступінь цього впливу залежить від індивідуальних особливостей нервової системи людини, від її темпераменту.

«ForUm»

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