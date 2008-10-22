Шурма або не знає планів СДПУ(о), або не говорить

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Соціал-демократична партія (об`єднана) на цьому тижні може спробувати «влитися» в Партію регіонів.

Про це «Обкому» повідомило джерело в президії політради ПР.

«У п`ятницю на з`їзді Партії регіонів, можливо, будуть розглянуті заяви низки політичних сил про їх вливання в ПР. Серед них значиться і СДПУ(о)», – розповіло джерело.

У коментарі виданню перший заступник голови СДПУ(о) Ігор Шурма не підтвердив, але і не спростував цю інформацію. Він повідомив, що на цей тиждень заплановане проведення з`їзду СДПУ(о), на якому розглядатиметься формат участі або неучасть партії в позачергових парламентських виборах.

Перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр Єфремов із цього приводу заявив наступне: «Нічого не можу вам сказати. Всі переговори з цього питання веде Віктор Янукович особисто».