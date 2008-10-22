Як уберегти свої гроші від кризи

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Заощаджувати у гривні, доларі та євро одночасно, обмежити споживання та брати кредити у тій валюті, яка є джерелом постійних доходів. Це експертні рекомендації - як пом`якшити удар фінансової нестабільності по кишені пересічних громадян, передає 5 канал.

Уряду ж та Нацбанку експерти рекомендують таки вдатися до націоналізації проблемних банків з наступним їх продажем приватним інвесторам, диверсифікувати золотовалютні резерви та проводити курс поступової девальвації гривні.

Заходами першочергової необхідності вважають бездефіцитний бюджет та скорочення соціальних програм, а за рахунок вивільнених коштів пропонують рефінансувати реальний сектор економіки.