БЮТ хоче мати свого заступника голови облради

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Фракція БЮТ в Харківській облраді запропонувала обрати на посаду заступника голови облради представника БЮТ - керівника своєї фракції Андрія СТРОНОВА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, про це поінформував голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ.

За його словами, сьогодні є вакантними дві посади заступників керівника облради. Одна вакансія з’явилася після того, як С.ЧЕРНОВА обрали головою облради, а інша – у з’язку з тим, що заступник голови облради Олександр КЛЮЄВ звернувся з проханням звільнити його з посади за станом здоров’я.

Кадрові питання будуть розглянуті сьогодні на сесії облради, повідомили у прес-службі.