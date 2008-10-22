Ощадбанк планує відновити кредитування протягом місяця
Інформація голови правління
Харків. 22 жовтня. УНІАН. ВАТ «Ощадбанк» планує відновити кредитування фізичних осіб протягом місяця.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління ВАТ «Ощадбанк» Анатолій ГУЛЕЙ журналістам після завершення наради під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з представниками економічної та фінансової еліти з питань протидії фінансовій кризі.
«Впродовж місяця ми зможемо відновити той регламент кредитування, який на сьогоднішній день обмежено», – сказав А.ГУЛЕЙ.
Голова правління ВАТ «Ощадбанк» позитивно оцінив результати сьогоднішньої наради.
«Почався другий етап виходу з банківської кризи. Тепер ми точно знаємо, як рухатимемося в наступні 2-3 місяці, та про те, які заходи та кроки буде зроблено», - додав А.ГУЛЕЙ.